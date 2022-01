Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, w rozmowie z Radiem Zet pytana o to, czy w Polsce należy w Polsce wprowadzić obowiązek szczepień na COVID-19 dla nauczycieli odparła, że jest przeciw takiemu rozwiązaniu ponieważ "nie są do końca znane konsekwencje tego eksperymentu medycznego".



Reklama

- Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach - mówiła.

- Nie wyobrażam sobie, że można kogokolwiek w tym momencie zmuszać. To jest decyzja wolna każdego wolnego człowieka. Tak powinno być - przekonywała Nowak.

Słowa kurator skrytykował minister zdrowia, Adam Niedzielski. - Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję, żeby mieć pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - stwierdził.

Czytaj więcej Komentarze Joanna Ćwiek: Gdzie jest rozum Barbary Nowak? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział wprost o małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak to, co wiele osób myśli od dawna: Takie osoby nie powinny kierować edukacją.

Reklama

Od słów kurator odciął się też minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. "Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień" - takie oświadczenie ministra umieszczono na profilu resortu na Twitterze.

Jeszcze tego samego dnia Nowak oświadczyła, że "mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinna się wypowiadać na temat szczepionki". "Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - napisała.

Przez kilka dni ważyło się to, czy Nowak za swoją wypowiedź straci stanowisko. Oświadczenie w tej sprawie wydała Rada Medyczna działająca przy premierze. "Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciwko Covid-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk" - czytamy w nim.

47 proc. Tyle respondentów z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym jest przeciw dymisji Barbary Nowak

Ostatecznie Barbara Nowak nie straciła stanowiska kuratora oświaty w Małopolsce.

Reklama

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - Nowak za swoją wypowiedź powinna stracić stanowisko.

39,8 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie "Tak".

34,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "Nie".

25,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej za utratą stanowiska obecnej małopolskiej kurator oświaty są mężczyźni (42%), osoby powyżej 50 roku życia (47%) oraz badani z wykształceniem wyższym (44%). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto powyżej 5000 zł (51%) oraz badani z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (49%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.



Wśród osób w wieku 25-34 lata 40,1 proc. uważa, że Nowak nie powinna stracić stanowiska w związku ze swoją wypowiedzią. Przeciw jej odwołaniu za słowa o szczepionkach jako "eksperymencie medycznym" jest też 47 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym i 39,5 proc. mieszkańców wsi.

Reklama

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11.01-12.01.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.