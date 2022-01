- Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej posadzą je w lasach, aby dać im drugie życie – mówi Kamil Popiela,[ z krakowskiego magistratu.

W sobotę ruszyła poświąteczna zbiórka choinek w doniczkach. Drzewka można dostarczać pod siedzibę Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170. Zbiórka potrwa do godz. 15.

Druga zbiórka odbędzie się 15 stycznia w godz. 9 -15 przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Powsinie.

Podobna akcja będzie prowadzona od poniedziałku w Krakowie. Mieszkańcy tego miasta będą mogli ponownie dostarczyć choinki doniczkowe do punktu na ul. Za Torem 22.

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie posadzą je na wiosnę w lasach, aby dać im drugie życie. Podobnie będzie w Warszawie.

Choinki w doniczkach można też oddać do Ogrodu Botanicznego w Łodzi (wejście od ul. Retkińskiej 39/56) lub Leśnictwa Miejskiego (ul. Łagiewnicka 305).

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi będą czekali na żywe drzewka w terminie 7-22 stycznia w godzinach 7 -20. Można też pozostawić drzewka w specjalnie oznaczonym miejscu na terenie obu obiektów.

Ponadto, zbiórka choinek doniczkowych będzie prowadzona w analogicznym terminie przez Centrum Handlowe Tulipan (al. Piłsudskiego 94) w godzinach 10 -20.

- Choinki po odbiorze zostaną sprawdzone co do kondycji, przezimowane i nasadzone wiosną na miejskich terenach zielonych, najpewniej w Lesie Łagiewnickim – tłumaczy Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Leśnicy podają, że z oddanych drzewek do nasadzenia nadaje się ok. 30-40 proc.

A drzewka ścięte w Warszawie są wywożone zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych.

- Choinki powinny być wystawiane w miejscach, które służą gromadzeniu odpadów wielkogabarytowych, może to być oddzielne pomieszczenie gospodarcze lub wydzielona część altany śmietnikowej – podaje stołeczne MPO.

Firma podkreśla, że w przypadku domów jednorodzinnych drzewka należy wystawiać przed posesje w dniu odbioru gabarytów. Choinki powinny być oczyszczone z wszelkich dekoracji, stojaków oraz doniczek.

MPO dodaje, że alternatywnym rozwiązaniem są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których można osobiście dostarczyć poświąteczne drzewka. W Warszawie takie punkty znajdują się przy ul. Zawodzie 1 oraz przy ul. Płytowej 1.