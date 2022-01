Chłopcu zdaniem aktywistów kończyły się leki na padaczkę, był też ranny w głowę. Przez Białoruś usiłował dostać się do Niemiec, do cioci i wujka – wysłali go tu zdesperowani rodzice, którzy nie byli w stanie leczyć go w Syrii.

Reklama

Pierwszy raz, zdaniem przedstawicielki Polskiego Forum Migracyjnego i Grupy Granica, Karoliny Czerwińskiej, granicę z Polską przekroczył prawdopodobnie z bratem. – Do Polski przeszło 23 grudnia dwóch nastolatków bez opieki – mówi wolontariuszka. – Jednym z nich był Obadah, w Wigilię po raz pierwszy zastosowano wobec niego push-back.

Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, mjr Katarzyna Zdanowicz, nie potwierdza takiego zdarzenia, podkreśla, że chłopiec figuruje w raportach SG dopiero 29 grudnia, gdy zatrzymano go „w samochodzie obywatela Gruzji, który organizował nielegalny przerzut, wraz z innymi osobami, które nie chciały składać wniosku o pozostanie w Polsce". SG twierdzi, że był w towarzystwie „opiekuna", ale nie umie podać bliższych informacji o nim. Zdaniem wolontariuszy chłopiec był sam i chciał złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce.

Czytaj więcej Kraj Tragiczne grzybobranie Afgańczyków – koniec śledztwa Śmiertelne w skutkach zatrucie grzybami dwóch afgańskich chłopców w ośrodku dla uchodźców było nieszczęśliwym wypadkiem – uznała prokuratura i umorzyła śledztwo.

Mimo to SG wywiozła go na granicę białoruską. W komunikacie straż stwierdza, że „żadna z tych osób nie uskarżała się na stan zdrowia, nikt nie wymagał pomocy medycznej". Wszyscy otrzymali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Tyle że wobec małoletniego bez opieki procedura ta nie może być stosowana. Być może dlatego rzeczniczka SG podkreśla, że „opiekun był". Kto? – Jakaś osoba, którą nazywał wujkiem – mówi „Rz" mjr Zdanowicz.

Reklama

Wolontariusze twierdzą, że żadnego śladu innych osób nie było. Chłopiec był w puszczy całkiem sam. 31 grudnia rano dzięki nocnej akcji ratunkowej trafił do szpitala w Sokółce, towarzyszyli mu wolontariusze z Ocalenia, zawiadomiono biuro RPO, UNHCR. Polskie Forum Migracyjne i aktywistki z Granicy podjęli działania prawne. Złożono wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o zabezpieczenie.

– Obadah był wymęczony, miał dreszcze, nie był w stanie dojść o własnych siłach do izby przyjęć – mówi „Rz" Marianna Wartecka z Ocalenia, pomagająca w akcji ratunkowej. Został zbadany i otrzymał ciepły posiłek. Po kilkudziesięciu minutach przyjechali funkcjonariusze SG, zweryfikowali dokumenty chłopca i zezwolili na przewiezienie go na oddział pediatryczny w Białymstoku.

Czytaj więcej Społeczeństwo Chory syryjski nastolatek po kilku push-backach trafił do szpitala 16-letni Obadah z Syrii został odnaleziony w strefie zamkniętej, w nocy z 30 na 31 grudnia przez aktywistki z grupy Granica, mieszkanki pasa przygranicznego. Ruszyły z akcją ratunkową po tym, jak chłopak został poddany kolejnemu push-backowi przez Straż Graniczną, mimo złożenia wniosku o ochronę międzynarodową i bardzo złego stanu zdrowia z powodu padaczki.

Po kilku godzinach – kolejny zwrot akcji. SG zabrała nieletniego Syryjczyka w noc sylwestrową do swojej placówki w Bobrownikach. Jak się dowiedzieliśmy, lekarz wypisał mu brakujące leki, a strażnicy wykupili je dla chłopca. Ale jego los wciąż był niepewny.

Sprawą intensywnie zajęli się prawnicy, przypadek Obadaha nagłośniły media, także „Rz". 1 stycznia udało się wezwać do palcówki tłumacza i skutecznie złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, SG przygotowała kolejny wniosek: o ustanowienie kuratora dla małoletniego.

– Rodzice jeszcze w Syrii notarialnie upoważnili ciotkę i wujka mieszkających w Niemczech do bycia prawnymi opiekunami, ale nasze władze nie są w stanie rozpoznać takiego dokumentu – opisuje sytuację Czerwińska.

Reklama

Jako pełnomocniczka chłopca zaproponowała umieszczenie go w rodzinnym domu dziecka w Łodzi, gdzie czeka na niego miejsce. – Wtedy będzie mogła go odwiedzić rodzina z Niemiec, to dla niego bardzo ważne, jest przecież całkiem sam i nie zna języka – podkreśla Czerwińska.

Od momentu wszczęcia procedury chłopcuc przysługują świadczenia zdrowotne w Polsce.