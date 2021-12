Według badań ośrodka FOM 62 proc. pytanych odczuwa żal z powodu zniknięcia ZSRR. Największą grupę „żałobników" stanowią osoby w wieku 45–60 lat, ale i jedna czwarta młodzieży do 30. roku życia.

Ta nostalgia w znacznej mierze została sformowana dzięki kremlowskiej propagandzie. – To był rozpad historycznej Rosji nazywanej Związkiem Radzieckim – mówił niedawno sam prezydent Putin. Zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Victoria Nuland stwierdziła, że chce on „odrodzić ZSRR". Ale gdy sekretarz obrony USA Lloyd Austin nazwał ostatnio Rosję ZSRR (podobno przez pomyłkę), Moskwa gwałtownie zaatakowała go za „hołdowanie zimnowojennym przesądom".

Jednak obecnie Kreml znów pokazał, jak bardzo kocha ZSRR. Co roku, w grudniu rozgrywany jest w Moskwie turniej hokejowy zwany obecnie Turniejem Pierwszego Kanału (sponsorem jest najważniejsza telewizja państwowa) wchodzący w skład Euro Hockey Tour.

W 30-lecie likwidacji ZSRR reprezentacja Rosji wyszła na lód w bluzach radzieckiej reprezentacji z lat 50., a w ostatnim meczu – z lat 60. Zamiast napisu „Rosja" widniał na nich „ZSRR".

Jednak po trzech wygranych meczach przedstawiciele Rosji-ZSRR przegrali z Finami, co wywołało falę zjadliwych komentarzy. „Jest w tym pewna sprawiedliwość" – napisał na Twitterze były doradca brytyjskiego premiera Davida Camerona Daniel Korski, mając na myśli słynną wojnę fińsko-radziecką z lat 1939–1940.

Co innego ujrzeli na lodzie sami Finowie. „Ten skrót i reżim, który za nim stoi, symbolizuje autorytarny imperializm, który zamordował miliony ludzi" – stwierdził były fiński premier Alexander Stubb. Równie ostro wypowiadał się były prezydent Estonii Tomas Hendrik Ilves.

Sentymenty rosyjskiego prezydenta naprowadziły szwedzkiego politologa i ekonomistę Andersa Aslunda na myśl, że ponieważ „Rosja jest skrajnie scentralizowana (...), to o użyciu takich strojów zdecydował osobiście Putin. Co pokazuje, jak bardzo żyje on przeszłością".

Turniej organizuje rosyjska Federacja Hokeja, na jej czele stoi przyjaciel Putina, miliarder Arkadij Rotenberg.