Podczas uroczystości w Muzeum Żydów Polskich POLIN wręczono nagrody w dziewięciu kategoriach tematycznych.

Główną, tytuł Dziennikarza Roku 2021 roku, decyzją dziennikarzy i redakcji prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych, został Andrzej Poczobut, korespondent "Gazety Wyborczej" na Białorusi, od 257 dni więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Nagrodę dla Poczobuta odebrał zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski.



- Siłą Andrzeja Poczobuta nie jest to, że on napisał jakiś ważny tekst w tym roku. O wiele ważniejsza była jego postawa, ważniejsza niż niejeden reportaż, komentarz czy publicystyka. To świadectwo, że wolność słowa nie ma ceny i nie podlega negocjacjom – mówił Jarosław Kurski.

Andrzej Poczobut zdobył w głosowaniu redakcji 182 punkty. Za nim uplasowali się: Jagoda Grondecka (m.in. z "Krytyki Politycznej") z 76 punktami, Piotr Kraśko ("Fakty" TVN) z 41 punktami, Andrzej Stankiewicz (Onet.pl) z 23 punktami, Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) z 17 punktami, Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza Wrocław") z 17 punktami.

Nagrodzeni Grand Press 2021 w poszczególnych kategoriach:

NEWS: Cykl „Sprawa śmierci Dmytro Nikiforenki” – Jacek Harłukowicz („Gazeta Wyborcza Wrocław”).

DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE: Cykl „Afera Daniela Obajtka” – Paweł Figurski, Jarosław Sidorowicz („Gazeta Wyborcza Kraków”).

PUBLICYSTYKA: „Samotność: Całun w spirytusie” – Katarzyna Boni (Dwutygodnik).

REPORTAŻ PRASOWY/ INTERNETOWY: „Władcy ciał i umysłów” – Anna Śmigulec (Wirtualna Polska).

REPORTAŻ AUDIO: Cykl „Gdzie jest Joanna Segelström?” – Agnieszka Szwajgier (Radio 357).

REPORTAŻ TV/ WIDEO: „Don Stanislao” – Marcin Gutowski („Czarno na białym” TVN 24).

WYWIAD 2020: „Nie chcę robić kłopotu” – Violetta Krasnowska („Polityka”).

WYWIAD 2021: Cykl „Rzeczpospolita Kościelna” – Magdalena Rigamonti (Tok FM)

DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE: „Zarobić na chorych na raka” – Michał Fuja („Superwizjer” TVN).

NAGRODA SPECJALNA Z OKAZJI 25-LECIA GRAND PRESS: Bertold Kittel, "Superwizjer" TVN24

KSIĄŻKA REPORTERSKA ROKU: "Aborcja jest", Katarzyna Wężyk, wyd. Agora

GRAND PRESS DIGITAL: Radio 357

GRAND PRESS ECONOMY: Łukasz Wilkowicz z „Dziennika Gazety Prawnej”.

NAGRODA IM. BOHDANA TOMASZEWSKIEGO: Radosław Leniarski z "Gazety Wyborczej"