Spożywanie mięsa pochodzącego z psów nie jest już tak powszechne jak w przeszłości, ale nadal praktykują to osoby starsze. Mięso podawane jest w niektórych restauracjach. Można je również kupić na specjalnych targowiskach.

Głos w sprawie zabrał prezydent Moon Jae-in. Został on poinformowany przez premiera o działaniach podjętych na rzecz poprawy systemu opieki nad porzuconymi psami i wprowadzeniu obowiązkowego systemu rejestracji psów.

Rzeczniczka prezydenta przekazała, że w ocenie Moona nadszedł czas na rozważenie wprowadzenia zakazu spożywania psiego mięsa. Przywódca Korei Południowej po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie.

Aby zwiększyć swoją popularność, kilku kandydatów na prezydenta zobowiązało się w ostatnich tygodniach do wprowadzenia zakazu spożywania psiego mięsa, zwłaszcza, że psy stały się popularnymi zwierzętami domowymi.

Obrońcy praw zwierząt wezwali Koreę Południową do zamknięcia restauracji i targowisk sprzedających psie mięso.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 78 proc. ankietowanych uważa, że produkcja i sprzedaż mięsa psów i kotów powinna być zakazana, a 49% popiera zakaz konsumpcji.

W innym badaniu ludzie byli podzieleni co do tego, czy rząd powinien zakazać jedzenia psiego mięsa, choć 59% poparło prawne ograniczenia uboju psów do celów konsumpcyjnych.