Ponad 40 proc. powierzchni miasta to lasy. A jeśli zsumujemy tereny zielone, parki, użytki rolne i wspominane lasy, to ponad połowa miasta to tereny zielone. To często zaskakuje naszych gości, bo Katowice kojarzą się raczej z kopalniami, hutami, teraz terenami rewitalizowanymi, a nie z tak olbrzymią powierzchnią terenów zielonych, które naprawdę są przepiękne – mówił w podcaście „Mówią Prezydenci” wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun.