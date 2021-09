Minister Kaleta o decyzji Komisji Europejskiej: To akt agresji

To akty agresji. Organy UE po zatwierdzeniu budżetu UE ruszyły do bezprawnego ataku - tak wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta skomentował na Twitterze dzisiejszy wniosek Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE o kary dla Polski.