Według danych MSWiA dla „Rz” w 2017 r. prawo do emerytury straciła rekordowa liczba mundurowych – aż 70, rok później – 48, a w 2019 r. – 55. I liczba ta stopniowo maleje – w 2020 r. było to już tylko 33 funkcjonariuszy, rok później 31, w 2022 r. – 13 osób, w 2023 r. – 25 i w ubiegłym – 19.

Nie są objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, a mimo to otrzymają emeryturę z ZUS. Dlaczego?

Art. 10 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych i specjalnych wskazuje, że emeryt albo rencista, który utracił świadczenie resortowe (podobne przepisy dotyczą także żołnierzy zawodowych), „nabywa prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. To przede wszystkim limit wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet lub gdy ubezpieczony udowodni okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze – dla kobiet co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat) i opłaceniu składek z tytułu ubezpieczenia za jakikolwiek okres.

Tyle tylko, że funkcjonariusze służb są od września 2003 r. poza systemem ZUS (wcześniej, w latach 1998–2003, funkcjonariusze podlegali ubezpieczeniom społecznym) – nie płacą składek do FUS, w czasie służby podlegają jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak wyjaśnia nam ZUS, płatnik – czyli formacja, w której pełnił służbę – ma obowiązek opłacić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne za skazanego, byłego funkcjonariusza za lata pracy. „Od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi za okresy służby przebyte po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, składki za ten okres są przekazywane do ZUS na warunkach określonych w przepisach właściwych dla danej służby. W takim przypadku były żołnierz lub funkcjonariusz będzie osobą ubezpieczoną w rozumieniu ustawy emerytalnej” – precyzuje ZUS. Jakie to stawki? Na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52 proc. podstawy ich wymiaru wraz z należnymi waloryzacjami, a także na ubezpieczenie rentowe (od 6 do 13 proc.), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – po 2,45 proc. oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5 proc.

Kwoty, które formacja musi zapłacić, są duże, bo do podstawy wymiaru, z którego muszą być zapłacone składki za funkcjonariusza, wchodzi nie tylko uposażenie zasadnicze, ale także dodatki o charakterze stałym (np. w przypadku funkcjonariuszy wielu służb pracujących w Warszawie – SOP, policja, ABW – to tzw. dodatek stołeczny), nagrody roczne i uznaniowe, także za okres służby kandydackiej. Np. za młodego funkcjonariusza Straży Więziennej z trzyletnim stażem, który w 2019 r. zarabiał rocznie 56 tys. zł, jego formacja musi wpłacić do ZUS za tamten rok blisko 11 tys. zł.

– Przepisy te powinny być zachowane jako element rygoru dla wyjątkowej roli, jaką w społeczeństwie pełnią funkcjonariusze służb – ocenia Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.