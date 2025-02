Kolejne fragmenty rakiety mogą wejść w atmosferę nad Polską. MSWiA podało termin

Służby wiedziały, że dane z Pegasusa mogą trafić do Izraela

W Służbie Kontrwywiadu Wojskowego jest dokument, który przestrzegał przed używaniem Pegasusa do działań kontrwywiadowczych z powodu ryzyka wycieku za granicę. Mimo to SKW z systemu korzystała i zapłaciła za to ponad 10 mln zł.