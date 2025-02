Zdecydowanie mniej papierosów, alkoholu i innych towarów – przemyt ze wschodu do Polski praktycznie zamarł – na granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją spadek sięga ponad 80 proc. W ubiegłym roku przejęto tam towary za łącznie 42 mln zł, a jeszcze rok wcześniej była to skala rzędu 229 mln zł – wynika ze statystyk Komendy Głównej Straży Granicznej, które przeanalizowała „Rz”.

Powód? Wojna w Ukrainie, uszczelnienie granicy z Białorusią, ograniczenia w ruchu na przejściach z tym krajem. Ale jest coś jeszcze:

– Nie wykluczam także zmiany priorytetów grup przestępczych, które zamiast na przemycie towarów mogą koncentrować się na przerzucie ludzi – mówi „Rz” ppłk SG Andrzej Juźwiak, rzecznik KG Straży Granicznej.

Wartość papierosów przemyconych zza wschodniej granicy spadła radykalnie – do zaledwie 7 mln zł

Tak więc wartość szmuglowanych do Polski papierosów ze wschodu zmniejszyła się o niemal trzy czwarte – z 25 mln zł w 2023 roku do 7 mln zł, alkoholu – o jedną piątą (ujawniono trunki na niespełna 14 tys. zł). W przypadku pozostałych towarów spadek sięga aż 95 proc. – z dóbr wartych 184 mln zł do poziomu 8,7 mln zł. Z kolei tytoniu, który przez lata był głównym „dobrem eksportowym” z kraju Łukaszenki i zalewał rodzime, nielegalne fabryki papierosów, w ubiegłym roku przemycono za 114 mln zł (tylko o 11 mln zł więcej).