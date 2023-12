Nieoficjalnie: Szef CBA odmówił podpisania swojej dymisji

Stróżny miał zakomunikować ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi, że nie widzi podstaw do skrócenia jego kadencji. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest jako jedyny z szefów służb zatrudniany na określony czas - 4 lata, i kadencja Stróżyka kończy się w maju 2024 roku.



Zastrzeżenia do postawy szefa CBA

Odwołanie szefa CBA może nastąpić tylko z konkretnych przyczyn: w przypadku „rezygnacji z zajmowanego stanowiska”, „niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące” albo w przypadku, kiedy nie spełnia on któregokolwiek z warunków określonych w artykule 7 wspomnianej ustawy. Artykuł ten mówi m.in., że szef CBA musi wykazywać się "nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną”, a także nie był skazany „za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe".

Ustawa o CBA precyzuje także, że "Szef CBA lub zastępca Szefa CBA nie może być członkiem partii politycznej ani uczestniczyć w działalności tej partii lub na jej rzecz.

Tymczasem, jak powiedział Radiu ZET chcący zachować anonimowość polityk KO, pojawiły się wątpliwości co do "nieskazitelnej postawy moralnej" Stróżyka. Podczas składania przez niego zeznań przed sejmową komisją śledczą badającą śmierć byłej minister budownictwa Barbary Blidy, miały się pojawić "wątpliwości co do jego prawdomówności".

Ówczesny szef CBA Krzysztof Bondaryk pozbawił go certyfikatu dającego dostęp do tajemnic państwowych, ale prokuratura nie zakwestionowała zeznań Stróżnego przed sejmową komisją i nie wszczęła postępowania o składanie fałszywych zeznań.

Problem ze zdymisjonowaniem Stróżyka

Radio ZET cytuje byłego szefa jednej ze służb specjalnych, który zwraca uwagę, że przy odwołaniu szefa CBA zastosowano nieskuteczną argumentację, jego dymisja może być problemem dla nowej władzy.