System tuczenia pensji w Służbie Ochrony Państwa. Niekontrolowane wypłacanie dodatków

System rozbudowanych dodatków do pensji zasadniczej, który wprowadzono w służbach MSWiA – policji, Służbie Ochrony Państwa czy CBA – miał motywować funkcjonariuszy do lepszej pracy i pozostawania w służbie. Jak pisała niedawno „Rzeczpospolita”, rozbudowany przez PiS wachlarz dodatków dla policjantów doprowadził do wynaturzeń. Policjanci oprócz uposażenia mają około sześciu dodatków, w tym takie, które się dublują.

MSWiA nie ustaje w rozmnażaniu dodatków w innych służbach. Dodatek „stołeczny” otrzymali ostatnio, od 1 marca, SOP-owcy (31,50 proc. kwoty bazowej dla funkcjonariusza, którego stałym miejscem pełnienia służby jest Warszawa), ale także oficerowie Agencji Wywiadu, a teraz mają go jeszcze otrzymać agenci CBA (co ciekawe tę sprawę wrzucono do poselskiego projektu ustawy PiS o szpiegostwie).

MSWiA obliczyło, że w tym roku (10 miesięcy) wysokość tylko tego jednego dodatku „stołecznego” dla 1750 funkcjonariuszy SOP, wyniesie 9 mln 595 tys. zł (bez wydatków pozostałych), w przyszłym roku już 12 mln 313 tys. zł, bo dodatek wzrośnie, po tym jak funkcjonariusze otrzymają nagrodę roczną.

W SOP dodatkami o charakterze stałym są: dodatek specjalny i dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Wynosi aż do 80 proc. uposażenia zasadniczego.

Władza docenia

O tym, jak mundurowe wynagrodzenie można „pomnożyć” dzięki dodatkom, świadczą oświadczenia majątkowe szefów służb. Teoretycznie bowiem wysokość wynagrodzenia komendanta SOP i jego zastępców nie może przekraczać odpowiednio dziewięciokrotności i ośmiokrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, określone w ustawie budżetowej. Ale kwota ta nie obejmuje dodatków o charakterze stałym, innych należności oraz nagród. Co to oznacza?