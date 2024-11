Emeryci i uczniowie na policyjne wakaty. Czy to zażegna kryzys?

A tych niestety nie przybywa. Do końca września przyjęto do służby 3940 policjantów. W tym samym czasie zwolniło się jednak 5453 funkcjonariuszy. Oznacza to, że w tym roku ubyło w naszym kraju ponad 1,5 tys. stróżów prawa. W ostatnich dniach kryzys pogłębiała oddolna akcja protestacyjna o kryptonimie „Lucyna”. W jej ramach ok. 10 tys. policjantów przebywało na zwolnieniu lekarskim.

Czy na te problemy jest recepta? Eksperci i związkowcy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą zgodnie: to zwiększenie prestiżu służby i wyższe wynagrodzenia, nie zaś obniżanie wymagań i oczekiwań stawianych kandydatom, mogą zakończyć kryzys kadrowy.

O to też walczą związki zawodowe. W trwających rozmowach z resortem spraw wewnętrznych i administracji postulują one m.in. wprowadzenie powszechnych świadczeń mieszkaniowych i reformę procedury medycznej dla policjantów. Związkowcy domagają się też 15-proc. podwyżek. To 10 proc. więcej niż zakładany obecnie na przyszły rok wzrost wynagrodzeń dla sfery budżetowej.

Jak informuje NSZZ Policjantów, resort ma położyć niebawem na stół gotowe rozwiązania w tej sprawie. Najbliższe spotkanie związków z politykami w piątek.