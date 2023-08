Izba pragnie realizacji siedmiu najpilniejszych postulatów, część z nich dotyczy ostatnich działań ministerstwa - limitów wprowadzonych do e-recept czy też otwierania kolejnych kierunków lekarskich bez pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Postulaty Naczelnej Izby Lekarskiej są skutkiem m.in. ostatniej afery medialnej związanej z wpisem byłego ministra Adama Niedzielskiego, który ujawnił dane lekarza-pacjenta i recepty jaką wypisał on na siebie. NIL skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez polityka polegającego na przekroczeniu nadanych uprawnień. Dodatkowo Izba skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wskazano iż lekarze stracili zaufanie do polityka.

1. Zniesienie bezprawnie wprowadzonych limitów na wystawianie recept przez lekarzy. Pilne ustalenie standardów teleporady uniemożliwiającej funkcjonowanie tzw. receptomatow.

2. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Zdrowia i podległej Ministerstwu jednostce – Centrum e-Zdrowia dotyczącej e-bezpieczeństwa danych medycznych oraz niezwłoczne ujawnienie wyników tej kontroli opinii publicznej.