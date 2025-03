Akademia Zakupów Publicznych, bo tak nazywa się wspomniany program, ma obejmować materię szerszą, niż tylko przewidziana w ustawie procedura zamówień publicznych. Ma ona odpowiadać na potrzeby uczestników rynku i przyczynić się do ich profesjonalizacji. Podstawą projektu są działania edukacyjno-szkoleniowe, które obejmować mają warsztaty i tworzenie materiałów merytorycznych, dotyczących procesu i praktyki udzielania zamówień publicznych. Jak wskazała w piątek Agnieszka Olszewska, prezes UZP, podstawowe założenia projektu to wiedza, profesjonalizm i efektywność.

– Wiedza, bo oferujemy najwyższą jakość szkoleń, materiałów edukacyjnych i wszystkich aktywności, które dedykujemy uczestnikom rynku zamówień publicznych. Profesjonalizm, bo chcemy, aby uczestnicy rynku posiadali możliwie jak najlepszą i najszerszą wiedzę w zakresie realizowanych postępowań i całego procesu zakupowego. Efektywność, gdyż jej zwiększenie będzie wynikiem większej profesjonalizacji kadr zamówieniowych – tłumaczy Agnieszka Olszewska.

– Patrzymy na zamówienia publiczne jak na proces zakupowy, który zaczyna się znacznie wcześniej, niż publikacja ogłoszenia i kończy znacznie później, niż podpisanie umowy z wykonawcą. Stąd też działania w ramach Akademii dotyczyć będą m.in. kwestii okołozamówieniowych, które mają wpływ na przebieg postępowania, a o których wiedza może pomóc zamawiającym w codziennej pracy – dodaje.

Plany Urzędu Zamówień Publicznych: Współpraca z rynkiem, informowanie i zbieranie informacji

Jak zapowiada UZP, pierwsze działania szkoleniowe podjęto już od początku tego roku w ramach szkolenia stacjonarnego, poświęconego analizie potrzeb i wymagań, wstępnym konsultacjom rynkowym, a także praktycznym aspektom stosowania umów ramowych czy aukcji elektronicznych. W samym tylko 2025 r. planowane jest przeprowadzenie ok. 70 wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do 8000 osób. Jak podkreślił z kolei Przemysław Grosfeld, wiceprezes UZP, projekt finansowany jest głównie ze środków unijnych, a jego budżet wynosi nieco ponad 1 mln zł. Z kolei potencjalne korzyści są trudne do oszacowania, ale zwiększenie efektywności procesów zamówieniowych może przyczynić się do oszczędności rzędu 1/3 ich wartości. Tymczasem łączna wartość zamówień publicznych w zeszłym roku wyniosła 280 mld zł.