Aktualizacja: 19.01.2026 10:21 Publikacja: 19.01.2026 09:01
Sędzia Piotr Raczkowski
Foto: PAP/Marcin Obara
Sędzia Piotr Raczkowski to sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie i były wiceprzewodniczący tzw. starej Krajowej Rady Sądownictwa. Przez siedem lat orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W 2017 r. skorzystał z prawa przejścia do sądu powszechnego, bo KRS pozytywnie go zaopiniowała. Prezydent jednak przez ponad pięć lat nie wręczył mu nominacji. W 2022 r. weszła w życie ustawa o obronie Ojczyzny, na podstawie której został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i zaczął orzekać w sądzie wojskowym jako cywil. W 2023 r. zmieniono na jego niekorzyść przepis i z urzędu został przeniesiony w stan spoczynku.
Przepis określono mianem lex Raczkowski, bowiem dotyczył on tylko jednego sędziego – Piotra Raczkowskiego, który ostro krytykował zmiany w sądownictwie wdrażane przez ówczesny rząd Zjednoczonej Prawicy.
Jak informuje portal oko.press, w ubiegły wtorek 13 stycznia 2026 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy orzekł, że Raczkowski jest nieprzerwanie sędzią sądu wojskowego, a jego stosunek służbowy nie wygasł z momentem wejścia w życie specjalnej ustawy.
– W pozwie wniosłem, by sąd orzekł, że ta specjalna ustawa mnie nie obowiązuje. Że nie zostałem przeniesiony w stan spoczynku i nadal jestem czynnym sędzią. I sąd orzekł, że mój stosunek służbowy sędziego nie wygasł – mówi portalowi sędzia Raczkowski. – Sąd potwierdził też zarzuty mojego pełnomocnika, że te przepisy były wobec mnie dodatkową represją. Ocenił, że wykazaliśmy w trakcie procesu, że te przepisy są niezgodne z Konstytucją i prawem UE. Duże znaczenie miał wyrok TSUE, który sąd zastosował. Polski sąd zastąpił Sejm, który nie zmienił tych przepisów – dodaje.
Wyrok nie jest prawomocny, ale jak pisze portal oko.press, są szanse, że nikt się od niego nie odwoła, bowiem sędzia pozwał macierzysty Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, którego prezes uznawał zapadające wcześniej rozstrzygnięcia sądów ws. Raczkowskiego.
Czytaj więcej
Były sędzia wojskowy i wiceszef dawnej KRS orzekał w sądach powszechnych w delegacji, ale będzie...
Przypomnijmy, iż w tej sprawie Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z lipca 2025 r. TSUE uznał, że rozwiązanie zawarte w "Lex Raczkowski", a mianowicie ustawowe przeniesienie w stan spoczynku sędziego zwolnionego wcześniej z zawodowej służby wojskowej, które nastąpiło na podstawie przepisów wprowadzonych bez jasnego uzasadnienia i bez wykazania interesu publicznego i które dotyczy w rzeczywistości tylko jednego sędziego, jest niezgodne z prawem Unii.
Jednocześnie podkreślono, iż w razie stwierdzenia, że regulacja została przyjęta z naruszeniem prawa Unii, zarówno sąd krajowy, jak i każdy inny organ państwa członkowskiego ma obowiązek odstąpić od jej stosowania. W konsekwencji sędzia przeniesiony na jej podstawie w stan spoczynku powinien zostać przywrócony do pełnienia urzędu.
Czytaj więcej
Ustawowe przeniesienie w stan spoczynku sędziego zwolnionego wcześniej z zawodowej służby wojskow...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z czasów, gdy działały Państwowe Biura Notarialne, bo wtedy mieliśmy...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Po wyroku TSUE w sprawie czasu pracy prokuratorów ustawodawca stoi przed dylematem – musi zdecydować się albo na...
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które zmieni wzory dokumentów wydawanych z rejestru...
Sąd oddalił w piątek wnioski obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie ze sprawy aresztowej przewodniczącej składu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas