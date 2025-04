Opinia została wydana na kanwie sprawy, dotyczącej nieuczciwej konkurencji na rynku czasopism z krzyżówkami. W październiku 2021 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła wyrok z 2006 r., i sprawa została przekazana do sądu cywilnego do ponownego rozpoznania.



Sąd, do którego wróciła sprawa, ma jednak wątpliwości w związku z nieprawidłowościami w procedurach powołania sędziów IKNiSP, którzy wydali wyrok. Chodzi mianowicie o to, że skład orzekający nie spełnia wymogu dotyczącego niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa UE. Sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy jest uprawniony do kontroli prawidłowości ukształtowania składu sądu wyższej instancji.

Rzecznik TSUE: Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem

W swojej opinii rzecznik generalny Dean Spielmann przypomniał, że gwarancje dostępu do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i dla ochrony praw, jakie wywodzą oni z prawa Unii. Ze względu na znaczenie procesu powoływania sędziów dla legitymizacji władzy sądowniczej proces ten stanowi integralną część pojęcia „sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy”.

W związku z tym, rzecznik wskazał, iż każdy sąd jest zobowiązany czuwać nad przestrzeganiem tych wymogów przez dokonanie weryfikacji w szczególności prawidłowości ukształtowania własnego składu oraz prawidłowości ukształtowania składu innego sądu. Jak przy tym zaznaczono, takiemu badaniu nie stoi na przeszkodzie hierarchiczny stosunek między danymi sądami.