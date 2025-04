- Możliwość sprawnego i sprawiedliwego uregulowania swoich spraw w sądzie to często warunek dobrego życia rodzinnego czy zawodowego. Sprawiedliwy i sprawny sąd pomaga w rozwiązywaniu kryzysów i zapewnia równość wszystkim. Żeby tak mogło być, potrzebujemy przecięcia węzła gordyjskiego z neosędziami i technologicznego skoku do przodu. Jako sędziowie mamy pomysł jak to naprawić – twierdzi prezes Iustitii sędzia Krystian Markiewicz.

Minister Adam Bodnar wezwany do reformy sądów. Sędziowie proponują zmiany

Jak poinformowała Iustitia na biurko ministra Bodnara trafił właśnie opracowany przez to stowarzyszenie raport, który diagnozuje najważniejsze problemy polskiego sądownictwa i formułuje 20 pomysłów, które poprawią sprawność postępowań sądowych.

W tym celu Iustitia postuluje rozprawienie się z problemami dotyczącym tzw. neosędziów, w tym m.in. wstrzymanie faktycznych i prawnych działań tzw. neoKRS, powołanie nowych głównych rzeczników dyscyplinarnych czy domaganie się odszkodowań od tzw. neosędziów w Sądzie Najwyższym, za umyślne szkody wyrządzane państwu.

Istotnym postulatem jest usprawnienie postępowań w sprawach frankowych, które „zatykają” sądy okręgowe. W tym celu Iustitia proponuje umożliwienie sądowi I instancji odstąpienia od uzasadnienia wyroku, jeżeli w całości uwzględnia on zawarte w pozwie lub innym piśmie żądanie strony i podziela argumenty strony przytoczone na jego poparcie. Sędziowie chcą też wprowadzenia systemu elektronicznego w sprawach frankowych, pozwalającego na opracowanie przez system propozycji wyroku wraz z uzasadnieniem. Proponują także podłączenie sądów frankowych do narzędzia analizy klauzul abuzywnych (ARBUZ), którym dysponuje UOKIK.