Prezydent powoła go spośród trzech kandydatów – sędziów tej Izby, wybranych przez jej zgromadzenie przed tygodniem (kandydatami byli też sędziowie Tomasz Demendecki i Aleksander Stępkowski). W wyborach tych nie wzięła udziału dotychczasowa prezes tej Izby prof. Joanna Lemańska. Zrezygnowała z kandydowania, aby w ogóle umożliwić wybory. Te ostatnie mogło zablokować niewpłynięcie do SN postanowienia prezydenta z kontrasygnatą premiera o wyznaczeniu sędziego do przeprowadzenia wyborów kandydatów (gdyby prof. Lemańska startowała, co pierwotnie planowała).

Wybory w Sądzie Najwyższym. Kim jest Krzysztof Wiak, nowy prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej?

Krzysztof Wiak, urodzony w 1969 r., jest sędzią IKNiSP od 10 października 2018 r., profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2016-2018 był dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji tej uczelni. Specjalizuje się w prawie karnym, stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy „Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi". Wśród ponad 100 jego publikacji, w tym podręczników i komentarza do Kodeksu karnego, jest opracowanie „Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym”.

Przed nowym prezesem stoją jednak wyjątkowe zadania. Jak wiadomo, wszyscy sędziowie tej Izby są z tzw. nowego nadania, i tej Izby dotyczy tzw. ustawa incydentalna, która miałaby odebrać jej kompetencje do orzekania w sprawach zbliżających się wyborów. Przepisy te trafiły już do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy i czekają na jego decyzję.