Kiedyś w kwestii wyboru sędziów TK istniał pewien konsensus. Istniały nawet jakieś parytety, pozwalające po prostu w uzgodnieniu wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To się zmieniło. Za moment wygasa kadencja kolejnemu sędziemu w TK. Nim minie połowa kadencji obecnego sejmu, obecna koalicja rządząca mogłaby doprowadzić do tego, że jej kandydaci stanowiliby w Trybunale większość.

Ale może nie chcą kandydować do tego właśnie Trybunału?

Trybunał dzisiaj nie jest monolitem. Pokazał to chociażby spór wokół prezesury pani sędzi Julii Przyłębskiej. Bardzo dziwię się większości sejmowej, że nie korzysta ona z praw ustawowych i konstytucyjnych, pozwalających dokonywać wyboru osób, które uważa za godne zasiadania w Trybunale.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prezydent powołał nowego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego W piątek prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Bartłomieja Sochańskiego - poinformował na swojej stronie TK.

Nie sądzi pan, że mogła panu zaszkodzić pańska działalność przy pełnieniu funkcji przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka? Opozycja miała wiele uwag do prowadzenia przez pana posiedzeń komisji – oskarżano pana m.in. o odbieranie głosu czy nieuzasadnione zamykanie obrad.

Myślę, że nie miało to znaczenia. Otrzymywałem pozytywne opinie na temat mojej kandydatury od posłów należących do różnych partii, choćby do PSL. Cały czas podkreślam jednak, że nie zgadzam się przede wszystkim z tymi głosami, które mówiły, że polityk nie powinien kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. W historii mieliśmy już wiele osób zasiadających w TK, które wcześniej były wybierane do Sejmu czy Senatu. Przypomnieć tu można chociażby pana Jerzego Stępnia, profesora Leona Kieresa czy panią Teresę Liszcz. Tak więc kwestę polityczności sędziego ocenia się dopiero w momencie, kiedy obejmuje on ten urząd i w jakiś sposób orzeka – ocenia się, w jaki sposób zachowuje się on w samym Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że osoby z dużym doświadczeniem parlamentarnym mogą być w Trybunale Konstytucyjnym wartością dodaną. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają również wymogi wynikające z ustawy. Gdyby rzeczywiście były zastrzeżenia do mojej działalności to nie przewodniczyłbym pracom Komisji Ustawodawczej w Sejmie. My też mamy dziś uwagi do przewodniczących komisji. To jednak nie wpływa na ocenę ich jako osób.