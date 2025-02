Dwóch kandydatów PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W dodatkowym terminie dwóch kandydatów zgłosił ostatecznie klub PiS. Mowa o pośle Marku Aście, który zasiada w Sejmie od 19 lat. Jest radcą prawnym i wielokrotnie występował przed Trybunałem Konstytucyjnym w imieniu Sejmu.

Drugim kandydatem PiS do TK był prof. Artur Kotowski, który kieruje obecnie Katedrą Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu UKSW, a wcześniej był m.in. członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Żaden z nich nie zyskał jednak poparcia większości w Sejmie. Oznacza to, że w Trybunale nadal będą trzy wolne miejsca do obsadzenia. Co dalej z tymi wakatami? Należy spodziewać się kolejnych podejść do wyboru sędziów TK, zapewne nieudanych.

Hołownia: Nie będzie wyboru nowych sędziów dopóki nie naprawimy Trybunału Konstytucyjnego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jeszcze przed głosowaniem w piątek zapowiadał, że w przypadku braku decyzji o wyborze wyznaczy następy termin do składania zgłoszeń. "Nasza decyzja jest taka, żeby nie wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, dopóki nie naprawimy Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli ci sędziowie nie zostaną wybrani, to rozpiszę kolejny termin, w którym będzie można zgłosić kandydatów" - mówił Hołownia.

Nowego terminu na wybór sędziów TK jeszcze nie znamy. Jest jednak stanowisko Trybunału w sprawie wakatów. Przed niemal miesiącem nowy prezes TK Bogdan Święczkowski skierował pismo do marszałka Hołowni z żądaniem działań zmierzających do obsadzenia wakatów. „Brak obsady stanowisk sędziów TK oznacza naruszenie Konstytucji wskutek zaniechania Wysokiej Izby i Pana Marszałka osobiście” - napisał prezes TK.

Przypomnijmy, że obóz radzący podejmuje próby przeprowadzenia gruntownej reformy TK. Przygotowano w tym celu plan zmian nazywany „czteropakiem Bodnara”. Ma on doprowadzić do tzw. resetu kadrowego w Trybunale i wdrożyć nowy sposób wyboru jego sędziów. We wrześniu Sejm uchwalił dwie ustawy, które miały uzdrowić sąd konstytucyjny. Prezydent Andrzej Duda nie podpisał jednak tych przepisów i skierował je do TK, gdzie leżą do dziś. W Senacie zaś trwają prace nad projektem zmiany konstytucji.