"Ja też to traktuję mało poważnie". Zbigniew Ćwiąkalski o ruchu prezesa TK

- Właściwym adresem powinna być bezpośrednio Prokuratura Krajowa - wyjaśnił prof. Ćwiąkalski. - Rozegrało się to na zasadzie "dam koledze, niech kolega się tym zajmie. Zapewne to śledztwo zostanie odebrane panu Ostrowskiemu - stwierdził.

Prof. Ćwiąkalski: Pan prezydent zachowuje się jak dziecko we mgle

Na pytanie, czy rząd powinien publikować orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw (nie czyni tego od lutego 2024 r.), prof. Ćwiąkalski odpowiedział, że rząd ma różne możliwości.

- Powinien ewentualnie drukować orzeczenia, ale z komentarzem, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny w rozumieniu konstytucji - powiedział były minister sprawiedliwości. - Natomiast jeśli wiemy, że nie są to orzeczenia wydawane przez Trybunał Konstytucyjny, bo nie jest to, co mamy, Trybunałem, to równie dobrze można nie drukować - wyjaśnił.

Były prokurator generalny przyznał, że w Polsce mamy do czynienia z chaosem prawnym. - Pan prezydent, który w tej chwili (...) załamuje ręce i twierdzi, że rzeczywiście jest chaos prawny, zachowuje się tak, jakby był dzieckiem we mgle i nie widział, że sam w znacznej części do tego doprowadził - podkreślił gość RMF24.