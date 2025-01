Przenosiny „neosędziów” niezgodne z prawem? Małgorzata Manowska stanowczo

Jak zaznacza, planowane przenosiny sędziów są sprzeczne z wykładnią art. 47 Karty Praw Podstawowych UE, dokonaną przez Trybunału Sprawiedliwości UE. Według wykładni TSUE, takie przeniesienie „może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. (...) może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sędziowskich”. Przede wszystkim zaś, jak wskazuje Manowska, działania te to według niej manipulacja składami sędziowskimi oraz budowanie wątpliwości co do należytego ich obsadzenia.

„Działania tego typu noszą również znamiona jaskrawej dyskryminacji, przywodząc na myśl najmroczniejsze momenty w polskiej historii” - zaznacza prezes SN. Dodaje przy tym, że przełożą się one negatywnie na sprawność sądów i pogłębią przewlekłość w rozpatrywaniu spraw.