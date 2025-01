Prezes TK traci cierpliwość. Ostry ton pism do premiera i marszałka

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał w poniedziałek premiera Donalda Tuska do publikacji 22 wyroków TK z 2024 r. Napisał też do marszałka Sejmu Szymona Hołowni - oczekuje od niego działań zmierzających do obsadzenia wakatów w TK.