Czytaj więcej Sądy i trybunały Rzecznicy dyscyplinarni: sędzia Żurek sfałszował 64 orzeczenia Aż 64 zarzuty dyscyplinarne postawili w poniedziałek sędziemu Waldemarowi Żurkowi rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab i jego zastępca Michał Lasota. Nie wykluczają zawiadomienia prokuratury, gdyż ich zdaniem krakowski sędzia dopuścił się przestępstw ściganych z urzędu tj. fałszu orzeczeń.

Rzecznik ad hoc: nawet gdyby sędzia Waldemar Żurek podpisywał orzeczenia, w innej dacie niż je wydano, to było to legalne

Jak przypomina portal oko.press, sędzia Żurek bronił się wskazując, że pracował w sądzie rano przed wyjazdem do stolicy i wieczorem, po powrocie z KRS. Co potwierdzili inni sędziowie. Rzecznik ad hoc te wyjaśnienia uznał.

Jak czytamy w artykule, powodów umorzenia dyscyplinarki jest więcej. Rzecznik Kasicki zauważył, że rzecznik dyscyplinarny Lasota nie postawił zarzutów innym sędziom, którzy wydali te orzeczenia z Żurkiem. Odstąpił od ich ścigania. Podkreśla, że ścigania Żurka odmówiła też w marcu 2024 roku Prokuratura Krajowa. Uznała, że brak jest znamion czynu zabronionego.

Rzecznik ad hoc stwierdził też, że nawet gdyby Żurek podpisywał orzeczenia, w innej dacie niż je wydano, to było to legalne. Bo orzeczenie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże z chwilą jego podpisania. Dopuszcza to kodeks postępowania cywilnego, który pozwala nawet, by posiedzenia sądowe odbywały się poza budynkiem sądu. Ma to pomóc w sprawnym załatwieniu sprawy. Sędzia Żurek jednoosobowo takie orzeczenia mógł więc wydać nawet w domu lub w czasie podróży służbowej – pisze portal oko.press.