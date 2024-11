Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyjaśnienie, jak ma realizować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej uwzględniając prawo do prywatności. Chodzi o rozstrzygnięcie, czy dane osobowe sędziów sądów powszechnych i wojskowych poddawanych tzw. testowi niezawisłości i bezstronności, zawarte w orzeczeniach Sądu Najwyższego i uzasadnieniach tych orzeczeń podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Sądu Najwyższego, powinny podlegać anonimizacji przed publikacją.

UODO: Zbieg konstytucyjnych praw – prawa do informacji publicznej i prawa do prywatności

Prezes UODO odpowiedział, że w tym przypadku zachodzi zbieg konstytucyjnych praw – prawa do informacji publicznej i prawa do prywatności, a żadne z tych praw nie ma charakteru absolutnego i podlegają one ograniczeniom, zwłaszcza gdy dochodzi do ich zbiegu. „W przypadku publikowania danych osobowych sędziów zawartych w orzeczeniach Sądu Najwyższego i ich uzasadnieniach należy ustalić, czy ujawniane informacje mają związek z pełnieniem przez nich funkcji publicznej. Jeśli tak, to informacje te podlegają publikacji. Ocenić to musi jednak sam Sąd Najwyższy” - wyjaśnił Prezes UODO.



W odpowiedzi podkreślono, że organ nadzorczy nie może zastępować administratora w dokonaniu oceny, czy dana konkretna informacja zawarta w orzeczeniu stanowi informację mającą związek z pełnieniem funkcji sędziego lub warunkami powierzenia i wykonywania funkcji sędziego. Jak dodano, wyłączną odpowiedzialność ponosi w tym zakresie administrator udostępniający dane lub podejmujący w tym zakresie decyzję negatywną.