Neosędzia SN nie chce orzekać. Akta sprawy przekazał prezesowi Izby

Dr hab. Grzegorz Żmij jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Śląskiego. W 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał go do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na wniosek upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. W ten sposób Żmij stał się neosędzią. Jednak inaczej niż zdecydowana większość pozostałych neosędziów w SN, nie zignorował wyroków europejskich trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu kwestionujących status neosędziów. Zaczął składać wnioski o wyłączenie go ze składów orzekających, lecz były one oddalane przez inne składy z udziałem neosędziów SN. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska wystąpiła nawet o dyscyplinarkę dla Żmija, ale rzecznik dyscyplinarny SN uznał, że nie ma do niej podstaw.