Sąd Najwyższy pyta TSUE o "usunięcie 3000 sędziów z zajmowanych stanowisk"

Wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE został skierowany na kanwie sprawy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a dokładniej wpisu do księgi wieczystej. Do Sądu Najwyższego trafiła skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.



Wadliwość powołania sędziów z udziałem nowej KRS

Jedna z uczestniczek postępowanie przed SN wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie, że tzw. neo-sędzia Mariusz Łodko, wyznaczony do składu rozpoznającego sprawę, nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności, domagając się jego wyłączenia. Wniosek ten oparto na okolicznościach powołania tego sędziego, zarzucając, iż sam fakt jego udziału w postępowaniu nominacyjnym przed tzw. nową Krajową Radą Sądownictwa, pozbawia sędziego przymiotów niezawisłości i bezstronności.

W styczniu 2024 r. Sąd Najwyższy wniosek ten odrzucił. W uzasadnieniu tego stanowiska wskazał m.in., że podważenie niezawisłości lub bezstronności sędziego nie może opierać się jedynie na stwierdzeniu, że sędzia został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r.

Taki sam wniosek złożył inny uczestnik postępowania. Do pięcioosobowego składu do rozpoznania tego wniosku wylosowani zostali tzw. starzy sędziowie Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski (do 3 września br. prezes SN kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) – jako przewodniczący składu orzekającego i Małgorzata Wąsek-Wiaderek (od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Karnej).

Sprawozdawca skierował sprawę na posiedzenie. Jak czytamy w uzasadnieniu, sędziowie Piotr Prusinowski i Małgorzata Wąsek-Wiaderek złożyli do akt sprawy stosowne środki procesowe, które uniemożliwiały rozpoznanie wniosku uczestnika, a z których treści wynika, iż zarzucają wszystkim sędziom powołanym do pełnienia urzędu z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.) in gremio wadliwość powołania. Dotyczy to zatem także oceny okoliczności podniesionych przez uczestnika we wniosku dotyczącym sędziego Mariusza Łodko.