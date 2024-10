– Sejm może dokonywać zmian personalnych w Trybunale Konstytucyjnym. Dzięki temu może dokonywać zmiany jakościowej w TK wprowadzając do niego osoby, które są godne sprawowania funkcji sędziego TK. Zgodnie z przepisami Sejm ma obowiązek wyboru nowego sędziego. Oczywiście w tej sprawie może nie być zgody wśród posłów i w związku z tym skład TK zostałby nieobsadzony. To wiązałoby się z dalszą utratą zdolności Trybunału do działania – zaznacza prof. Zaleśny.

Ekspert odniósł się też do kwestii niepublikowania przez rząd orzeczeń Trybunału, co ma miejsce od kilku miesięcy.

– W tym zakresie premier jest zobowiązany do publikacji wyroków TK. Jeśli tego nie wykonuje to popełnia delikt karny. Pamiętajmy, że wraz z ogłoszeniem orzeczenia przez TK upada domniemanie, że przepis jest zgodny z konstytucją. Jeśli wyrok nie jest jednak opublikowany, to sądy, które stosują prawo, muszą same rozstrzygnąć, czy i jak go stosować – mówi prof. Zaleśny.

Wnioski prezydenta czekają już na rozpatrzenie przez Trybunał. Kiedy to nastąpi i w jakim składzie? Tego jeszcze nie wiadomo. TK nie jest jednak związany żadnym terminem w tej sprawie.