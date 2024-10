Sędzia SN Jarosław Matras: Europejski Nakaz Aresztowania nie jest nadużywany

Czytaj więcej Wypadki Radosław Sikorski: Sprawa ekstradycji Sebastiana M. "pod osobistym nadzorem" ministra ZEA "Władze Emiratów temat ekstradycji Sebastiana M. będą miały pod osobistym nadzorem" - poinformował na profilu X szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1.

Na ile ekstradycja jest dziś bardziej uciążliwa?

Klasyczna ekstradycja to ekstradycja na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych (konwencje). Jest ona bardziej sformalizowana i czynności prowadzone są za pośrednictwem organów władzy państwowej (z reguły to Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Takie pośrednictwo zwykle generuje przedłużenie procedury, uzależnia efekty końcowe od decyzji, także politycznych, bo zazwyczaj na końcu procesu decyzyjnego – już po opiniach sądów co do braku podstaw do odmowy wydania – to politycy podejmują decyzję o tym, czy daną osobę wydać, czy też jej nie wydawać. Jedynie wówczas, gdy sąd dostrzeże przeszkodę do wydania danej osoby, to jest to decyzja ostateczna.

Czytaj więcej Prawo karne Prawnik o sprawie Sebastiana M.: Na ekstradycję można czekać latami Wiele zależy od tego, na ile wydanie Polaka będzie pożyteczne dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich – mówi Mariusz Paplaczyk, adwokat, specjalista w zakresie współpracy karnej między państwami.

Mamy przykład Sebastiana M., który od roku przebywa w Dubaju, a ciążą na nim w Polsce poważne zarzuty. Dlaczego to trwa tak długo?

Nie umiem powiedzieć. Między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi mamy umowę o pomocy w sprawach karnych z 2022 r. i tam jest także uregulowana kwestia ekstradycji. Ta procedura jest oparta na pośrednictwie organów państwa, co już i tak wydłuża proces decyzyjny. Ponadto jest tam inny system prawny, a wpływ organów państwa daleko większy niż u nas. Poza tym musi tam także być wdrożona procedura, a w jej toku zachodzi konieczności badania przesłanek co do obligatoryjnej odmowy wydania (np. prawo azylu) lub ustalenia, czy są fakultatywne podstawy odmowa wydania (np. osoba ma status uchodźcy). Ponadto umowa ta nie operuje żadnymi terminami, co już samo w sobie powoduje pewną przewlekłość w postępowaniu. Dopiero gdy zapada decyzja pozytywna, to jest termin na wydanie danej osoby – 30 dni.