Minister Bodnar ma plan na rozwiązanie kwestii tzw. neosędziów. Mają oni zostać podzieleni na trzy grupy: czerwoną, żółtą i zieloną. Od tego zależał będzie ich zawodowy los. W najlepszym wypadku pozostaną na stanowiskach, w najgorszym stracą obecne funkcje i czekają ich dyscyplinarki. W której kategorii pani się znajdzie?

Ciężko powiedzieć. Zapewne trafię do grupy żółtej albo zielonej. Z jednej strony praca w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi jest to moje pierwsze stanowisko sędziowskie. Startowałam do konkursu powołując się na stopień naukowy dr hab., przy czym skończyłam też aplikację sędziowską i zdałam egzamin. Z tych powodów widzę się w grupie zielonej. Niewykluczone jednak, że trafię do grupy żółtej, bo miałam, jak mówi minister Bondar, „nieprzepartą chęć awansowania”. W tym wypadku zostanę zdegradowana zawodowo bez możliwości odwołania.

Jak ocenia pani te pomysły?

Przyjęłam je z niedowierzaniem. To jest niemożliwe, żeby prawnik, profesor firmował swoim nazwiskiem tego typu rozwiązania, które w tak dużym stopniu ingerują w niezawisłość i nieusuwalność sędziów. Są one przecież jaskrawo sprzeczne z konstytucyjną zasadą nieusuwalności sędziego. Uważam, że nie jest to reforma sądownictwa, a zapowiedź czystek ze względów prawdopodobnie politycznych. Jeżeli dojdzie do tych zmian, to stworzy się bardzo niebezpieczny precedens dla kolejnych rządów, a sędziowie będą usuwani pod byle pretekstem.

Jest pani w grupie łódzkich sędziów, którzy w sprawie zapowiadanych reform wysłali pismo do Komisji Weneckiej? Skąd ten pomysł i co znajduje się w tym piśmie?

Rzeczywiście jako inicjatorzy przedsięwzięcia Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Aequitas” wysłaliśmy takie pismo, pod którym podpisało się ponad 170 sędziów. W tej sprawie zabraliśmy publicznie głos po raz pierwszy. Do tablicy wywołały nas zapowiedzi ministra. Prezentujemy Komisji Weneckiej nasze merytoryczne, krytyczne stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że nawet jeśli przyjąć, że w procesie awansowym sędziego zaistniały jakieś nieprawidłowości, to nie prowadzi automatycznie do wniosku, że sędzia nie jest sędzią. Są przecież bezpieczniki w takich sytuacjach. Każda strona może zawnioskować o kontrolę niezawisłości sędziego. W ostatnim czasie takiego testu nie zdał pan sędzia Piotr Gąciarek z Iustitii. Pokazuje to, że problem braku niezawisłości nie leży w wadliwie ukształtowanym KRS-ie, ale w cechach i osobowości konkretnego sędziego.