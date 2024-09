W piśmie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wskazuje, że jak najszybsze rozwiązanie problemów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego jest w interesie publicznym. Przypomina, że brak prawidłowo funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, czyli brak realnej oraz efektywnej kontroli władzy publicznej, jest w interesie każdej władzy, ale nie leży w interesie zwykłych ludzi. W ocenie prezesa NRA, podpisanie przez prezydenta obu ustaw rozpocznie proces przywracania zdolności Trybunału Konstytucyjnego do prawidłowej realizacji jego konstytucyjnych funkcji i zadań oraz przyczyni się do odbudowy zaufania do procesu kontroli konstytucyjności prawa w Polsce.

"Kryzys konstytucyjny, który toczy się na naszych oczach, pogłębia erozję zaufania społecznego do organów Państwa Polskiego. W obliczu zagrożeń zewnętrznych w interesie naszego Państwa jest wygaszanie konfliktów wewnętrznych" - podkreśla mec. Przemysław Rosati.



Usunięcie sędziów-dublerów, „unieważnienie” ich wyroków i zmiana zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, iż przyjęta przez Sejm w połowie września ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadza wybór sędziów większością kwalifikowaną 3/5 (obecnie wybór ten następuje bezwzględną większością głosów) oraz określa, że wybraną może być osoba w przedziale wieku 40–70 lat.

Kandydatów będą mogli zgłaszać m.in. prezydent, grupa co najmniej 50 posłów, 30 senatorów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Prokuratorów. Ale nie mają tego prawa z niewiadomych przyczyn samorządy notariuszy, komorników czy doradców podatkowych.