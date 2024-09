Wydaje się, że mogłaby być to osoba wskazana w postanowieniu prezydenta, czyli sędzia Wesołowski.

Zauważmy jednak, że akt urzędowy prezydenta dotyczył wyznaczenia osoby do wykonywania funkcji przewodniczącego zgromadzenia sędziów. Z tego nie można wyprowadzać istnienia interesu prawnego. To jest przecież akt określający pewne funkcje organizacyjne, natomiast interes prawny musi mieć charakter zindywidualizowany, osobisty i konkretny.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Nieoczekiwany zwrot akcji: kontrasygnata premiera zaskarżona do sądu Dwóch sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zaskarżyło kontrasygnatę premiera Donalda Tuska i postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu neosędziego SN do przeprowadzenia wyborów nowego prezesa Izby Cywilnej - podało OKO.press. Sędziowie chcą, by sąd natychmiast wstrzymał wykonanie obu decyzji.

A jaki interes osobisty mieli sędziowie Weitz i Zawistowski?

Proszę zauważyć, że do organu administracji, który uruchamia tryb z art. 54 § 3 p.p.s.a. nie należy badanie dopuszczalności skargi. To jest domena sądu a nie organu, do którego wpłynęła skarga. Na tym etapie sąd się nie wypowiada i w analizowanej sprawie raczej się nie wypowie z jednego powodu: bezprzedmiotowości postępowania. Oczywiście, gdyby ktoś powoływał się na swoją legitymacją skargową i chciał kwestionować odmowę udzielenia przez premiera kontrasygnaty, musiałby wnieść skargę, która zostałaby (w odróżnieniu do rozpatrywanej sytuacji) przekazana do sądu administracyjnego. Nie wyobrażam sobie bowiem, aby premier w trybie autokorekty po raz drugi zmienił decyzję i uwzględnił taką skargę w trybie art. 54 § 3. A zatem sąd zbadałby wtedy, czy skarżący jest legitymowany do wniesienia skargi (ma interes prawny we wniesieniu skargi).

Nawet jeśli przyjmiemy, że zastosowana procedura nie budzi wątpliwości, to czy zastosowanie jej do aktów urzędowych prezydenta nie rodzi ryzyka, że w przyszłości piastun danego organu będzie w trybie autokontroli zmieniał decyzje poprzednika na skutek wniesienia skargi, nie tylko w celu naprawienia błędu?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z precedensem. Taki przypadek zdarzył się po raz pierwszy. Jestem zdania, że zawsze trzeba rozpatrywać tę instytucję na tle określonych okoliczności sprawy, ad casum, bez generalizacji. Tutaj sytuacja była dość oczywista. Premier publicznie przyznał, że popełniono błąd. Skoro wpłynęły skargi na ten akt urzędowy, to premier skorzystał z tego trybu jako ultima ratio, bo nie miał innej możliwości naprawienia błędu, wyeliminowania nieznośnej z prawnego punktu widzenia sytuacji. Sam z urzędu nie mógł tego błędu naprawić, taką możliwość stworzyło mu dopiero wniesienie skarg. Oczywiście widzę pewne ryzyko nadużywania instytucji, która wzbudziła takie kontrowersje, ale pamiętajmy, że mimo wszystko kontrolę nad tym ma niezawisły sąd. Przepisy prawa często są nadużywane, to się zdarza. Ale rzeczą przede wszystkim sądów jest dbać o to, by eliminować skutki tych nadużyć.

Cały witz polega na tym, że organ może wykorzystać sytuację do zmiany stanowiska nawet na skutek skargi, która jest niedopuszczalna.

Gdyby skargę wnoszono bezpośrednio do sądu, to można byłoby założyć, że w pierwszej kolejności badana byłaby kwestia dopuszczalność skargi. Wtedy tego ryzyka by nie było. Ale coś za coś. Proszę pamiętać, że ustawodawca przyjął pośredni tryb wniesienia skargi, bo to przyspiesza załatwienie sprawy i ogranicza mitręgę biurokratyczną. Suma korzyści wynikająca z tego, że strona szybciej uzyska to, o co zabiega, i że to sam organ załatwi po jej myśli sprawę, bez angażowania do tego sądów, przewyższa wspomniane ryzyko. Zgadzam się, ryzyko nadużywania prawa lub nawet manipulowania nim, o czym mieliśmy okazję niejednokrotnie się przekonać, istnieje. To zagrożenie dotyczy wszakże wielu innych sytuacji, instytucji prawnych i procedur.