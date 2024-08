Maciej Kordalewski

doradca podatkowy, partner w kancelarii KPI TAX Sp. z o.o.

Wyrok NSA trafnie wyjaśnia, dlaczego sędziowie nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla seniorów. Kluczowym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniom społecznym, czego sędziowie nie spełniają z tytułu pełnienia swojej funkcji. Sędziowie są wyłączeni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. To wyłączenie ma charakter przedmiotowy i dotyczy wynagrodzenia sędziowskiego. Sędziowie są objęci odrębnym systemem zaopatrzenia, w tym instytucją stanu spoczynku, co stanowi ekwiwalent świadczeń z powszechnego systemu ubezpieczeń. Sąd słusznie odrzuca argumenty o nierównym traktowaniu, wskazując, że brak możliwości skorzystania z ulgi jest konsekwencją wyłączenia z systemu ubezpieczeń. Zwolnienia są kategorią przepisów, co do których należy stosować zasadę ścisłej wykładni przepisów, odrzucając interpretację rozszerzającą czy słusznościową. Bowiem jedynie spełnienie wszystkich ustawowych warunków jest konieczne do skorzystania z ulgi podatkowej.