Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma nie lada problem, co zrobić z poprawkami Senatu do ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chodzi głównie o uchwalony przez Sejm zapis dotyczący zakazu kandydowania do nowej KRS przez tzw. neosędziów.

Senat po otrzymaniu wersji sejmowej noweli ustawy o KRS oraz opinii Komisji Weneckiej zdecydował się znieść zakaz startu w wyborach przez neosędziów (wybranych i awansowanych po 2018 r). Powołał się przy tym na opinię Komisji Weneckiej.

KRS i „neosędziowie”. Kto zasiądzie w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Tuż po jego decyzji podniósł się bunt środowisk sędziowskich. Te nie wyobrażają sobie, by neosędziowie brali udział w pracach nowej KRS i m.in. decydowali o losach innych neosędziów.

Sprawa utknęła w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do której trafiły senackie poprawki. Ta już dwukrotnie przekładała swoje posiedzenie. Zapowiadała przesłanie tak mocno kwestionowanej poprawki do kolejnych ekspertyz. Jakich? Do kogo? Dość długo nie było wiadomo. Jak dowiedziała się „Rz” w piątek, grono ekspertów jest już znane. Chodzi o prof. Ryszarda Piotrowskiego, prof. Annę Rakowską, prof. Krzysztofa Woźniewskiego, prof. Jacka Zaleśnego, prof. Piotra Uziębło, prof. Jacka Potulskiego, prof. Artura Modrzejewskiego oraz prof. Lecha Jamroza.