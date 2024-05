- Udział w składzie orzekającym TK osoby nieuprawnionej do orzekania może doprowadzić do naruszenia wolności i praw przewidzianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a tym samym do naruszenia nakazu przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego – argumentuje Wiącek.

Dożywotnie odbieranie prawa jazdy - kwestionowane

W konsekwencji RPO wycofał swój udział w sprawie dożywotniego odbierania prawa jazdy. Sprawa ta została zainicjowana skargą, która trafiła do Trybunału w 2020 r. Złożył ją obywatel, który dożywotnio stracił prawo jazdy po ponownym skazaniu za jazdę pod wpływem alkoholu.

Mężczyzna zaskarżył przepis zawarty w art. 42 par. 3 Kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie powtórnego prawomocnego skazania za prowadzenie w stanie nietrzeźwości lub spowodowania katastrofy w ruchu ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca zdarzenia – chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Według skarżącego przepis ten, nakazując sądom odbieranie uprawnień, wchodzi w kompetencje zastrzeżone dla sędziów, czyli oceny każdego przypadku indywidualnie, a tym samym "unicestwia" istotę prawa do sądu.

Będzie wyrok TK ws. utraty prawa jazdy

W czerwcu 2021 r. do tej skargi przyłączył się RPO Adam Bodnar. Jego zdaniem zaskarżony przepis jest niezgodny z konstytucją. Rzecznik argumentował, że dożywotnie odbieranie prawa jazdy ogranicza konstytucyjną kompetencję do swobodnego uznania sędziowskiego w ramach ustawy. Według niego zaskarżona norma uniemożliwia też indywidualizację sankcji karnej, która ma znaczenie zwłaszcza w przypadku przestępstw drogowych, często nieumyślnych.