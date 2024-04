Nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa gotowa do uchwalenia

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zebrała się w czwartek rano by rozpatrzyć wniosek i sześć poprawek PiS zgłoszonych podczas drugiego czytania w Sejmie (odbyło się w środę 10 kwietnia) do projektu nowelizacji ustawy o KRS. Głosowanie w piątek.

Wniosek o odrzucenie projektu w całości zgłoszony przez PiS przepadł w głosowaniu komisji: na 29 posłów, za jego przyjęciem głosowało 12 posłów, a 17 było przeciwnych.

Następnie poseł Sebastian Kaleta zgłosił sześć poprawek do projektu. Dwie z nich dotyczyły kwestii zasadniczych. Po pierwsze – nieprzerywanie kadencji obecnej KRS a ta kończy się w maju 2026 r. Wybory do nowej KRS, na nowych zasadach miałyby się odbyć na kilka miesięcy przed upływem kadencji. Po drugie – rezygnacja z przepisu, który zabrania kandydowania sędziom wybranym przez obecną KRS do nowej Rady. – To jest z naszej strony ratowanie tego projektu – podkreślali autorzy poprawek.

Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości ocenił je negatywnie. W wyniku głosowania komisja rekomenduje ich odrzucenie.

W środę sejmowa komisja wprowadziła kilka poprawek do treści projektu. Przyznała m.in. Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Izbie Radców Prawnych i Krajowej Radzie Notarialnej prawo do zgłaszania kandydatów na członków KRS.