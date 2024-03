Sędziowie apelują do Bodnara. Chcą pilnej dymisji prezesów czterech sądów

Jak podawały już wcześniej media, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie domagają się odwołania prezesa tego sądu, Rafała Puchalskiego, który jest też członkiem tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie apelują również o odwołanie jego zastępcy, Józefa Pawłowskiego. Jak podaje portal oko.press, apel w sprawie prezesa i wiceprezesa podpisało 10 sędziów apelacyjnych (w tym kilku neo-sędziów) na 19 wszystkich sędziów.

Do ministra Adama Bodnara trafił też apel sędziów rzeszowskiego Sądu Okręgowego, którzy chcą odwołania prezesa Waldemara Kroka, który podpisywał listy poparcia do nowej KRS.

Zmian chcą również sędziowie z Koszalina. Zaapelowali do ministra Bodnara o odwołanie prezesa tamtejszego Sądu Rejonowego, neo-sędziego Piotra Boguszewskiego i jego zastępczyni, neo-sędzi Marty Ignaczak. Jak czytamy w oko.press, „oboje podpisali listy poparcia do neo-KRS dla Łukasza Piebiaka, byłego zastępcy Ziobry”.

Apel o ich odwołanie podpisało 38 z 47 sędziów rejonowych. I już przyniósł on skutek. Kilka dni temu prezes Boguszewski sam złożył rezygnację, a jego zastępczyni 4 marca 2024 roku kończy się kadencja. Portal wyjaśnia, że koszalińscy sędziowie wysłali do ministra apel o jej odwołanie, aby dać Bodnarowi sygnał, że nie chcą by przedłużył jej kadencję.

Kolejny apel do ministra dotyczy prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Katarzyny Frydrych. To była wiceminister sprawiedliwości z czasów, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. „Jej odwołania domaga się 46 z 53 katowickich sędziów apelacyjnych, w tym neo-sędziowie. To już drugi apel katowickich sędziów o odwołanie Frydrych” - podaje oko.press.