Dowody z inwigilacji nie przejdą w sądzie bez odpowiednich dokumentów i uzasadnienia

Sposób na podważenie inwigilacji

- Sąd apelacyjny ma całkowitą rację. Niestety to nierzadko spotykana praktyka, że służby lekceważą kwestię załączenia do akt sprawy pełnej dokumentacji legalności zastosowania kontroli operacyjnej. Od wniosku o przeprowadzenie inwigilacji, aż do końcowych decyzji - mówi Rzeczpospolitej prokurator dr Michał Gabriel-Węglowski z Gdańska.

Jego zdaniem brak odpowiednich dokumentów w aktach dotyczących kontroli operacyjnej pozwala na podważenie jej legalności na każdym etapie. Jak wskazuje, Policja, prokuratorzy i sędziowie bezwzględnie powinni dbać o to, żeby pełna dokumentacja był zgromadzona w aktach, ponieważ świadczy ona o zachowaniu prawidłowości procedury.

- Dostawałem od służb, w śledztwach które prowadziłem, dokumentację dotycząca kontroli operacyjnej, w której były braki. Domagałem się wówczas jej uzupełnienia, żeby nie można było podważyć później dowodów. Podobnie powinni postępować adwokaci i sędziowie. A nie zawsze zwracają na to uwagę i lekceważą ten problem. Mam nadzieję, że po wyroku sądu we Wrocławiu to się zmieni – wskazuje prok. Gabriel-Węglowski.

Weryfikacja działań służb

Podobnie uważa warszawska prokuratorka Ewa Wrzosek, która miała być inwigilowana przy pomocy Pegasusa przez służby. Ostrzeżenie o tym otrzymała od firmy Apple.

- Uważam, że jest to patologiczna sytuacja, w której służby nie udostępniają sądowi informacji o zasadności zastosowania kontroli operacyjnej. Nie może być tak, że szef CBA, którego sąd prosi o uzasadnienie wniosku o zastosowanie podsłuchu mówi „wiem, ale nie powiem” – powiedziała prok. Ewa Wrzosek.