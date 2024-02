Decyzję o powołaniu sędzi Agnieszki Niklas-Bibik na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku w piątek 9 lutego 2024 roku podpisał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Sędzia została powołana przy udziale Zgromadzenia Sędziów swojego sądu. Portal oko.press zauważa, że oprócz Niklas-Bibik na stanowisko prezesa startował też sędzia Mariusz Struski. Dostał 19 głosów, a sędzia Niklas-Bibik 4. „Minister Bodnar postawił jednak na nią, bo docenił jej postawę i odwagę za czasów władzy PiS oraz zaangażowanie w obronę praworządności. Minister uznał, że jest to ważne przy odbudowie niezależności sądów” - czytamy.

Niklas-Bibik zajmie stanowisko po Andrzeju Michałowiczu, któremu skończyła się kadencja. To właśnie on w 2021 roku zawiesił na miesiąc sędzię Niklas-Bibik za dwa orzeczenia i za dwa pytania prejudycjalne, które wydała. M.in. 4 października 2021 Niklas-Bibik uchyliła wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach w sprawie rozboju, ponieważ w składzie go wydającym zasiadał sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Powołała się na orzeczenia TSUE i ETPCz podważające legalność nowej KRS i dawanych przez nią nominacji dla sędziów.

Wówczas, w trybie natychmiastowym Niklas-Bibik została przeniesiona z wydziału odwoławczego do wydziału karnego orzekającego jako sąd I instancji. Sędzi zabrano wszystkie 70 spraw odwoławczych, które dotąd prowadziła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że prezes słupskiego Sądu Okręgowego zawiesił sędzię Niklas-Bibik z naruszeniem prawa. WSA uchylił decyzję prezesa SO i orzekł, że sędzia mogła wykonywać obowiązki służbowe w czasie, gdy była zawieszona.