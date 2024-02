A czy dostrzega pan już zmiany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w którym pan orzeka?

Niestety nie zauważam żadnych zmian. Co prawda pan minister wykonał zdecydowany ruch i zawiesił prezesa warszawskiego sądu apelacyjnego Piotra Schaba. Ten jednak nie zgadza się z decyzją ministra, zaskarżył ją i póki co nadal zarządza sądem po swojemu. Co więcej, sędziowie funkcyjni, czyli prezesi sądów okręgowych, nadal traktują go jako swojego zwierzchnika. Dziwi mnie, że taka postawa sędziów podległych Piotrowi Schabowi nie spotyka się z kategorycznym działaniem ministra.

Cała rozmowa w poniedziałek na rp.pl i w „Rzeczpospolitej”