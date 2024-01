Problem z ławnikami sądowymi. Tylko w Gdańsku brakuje 100 osób

Na jakie zarobki mogą liczyć ławnicy? Oprócz dziennej diety w wysokości 143 zł i 74 gr na rękę, ławnikowi przysługuje 15 zł 61 gr zwrotu kosztów podróży. Sędzia społeczny może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku. Liczba tych dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem ławnika. Nawet jeśli byłoby to 18 dni w roku, trudno mówić o dużych pieniądzach — suma diet i zwrotów kosztów podróży wyniesie mniej, niż 3 tys. zł rocznie — zauważa portal miejski.

Kto może zostać ławnikiem

Ławnikiem może zostać obywatel Polski, mający pełnię praw cywilnych i obywatelskich, który spełnia określone warunki:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

jest nieskazitelnego charakteru;

ukończył 30 lat;

jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

nie przekroczył 70 lat;

jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być m.in. osoby zatrudnione w sądach i prokuraturach, policjanci, żołnierze, radni gminy, powiatu i województwa oraz duchowni.

Kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), co najmniej 50 (pięćdziesięciu) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.