Mówi się, że Sejm planuje uchwały dotyczące sędziów-dublerów w TK. Czy uchwały tego typu podlegają kontroli Trybunału?

Bez wątpienia uchwałą Sejmu nie można odwołać sędziego – bo jest on nieusuwalny. Ale nie ma żadnej przeszkody by odwołać (rewokować) uchwałę, która w swoim czasie go powoływała – i do tego się ograniczyć. Wtedy inne organy, w zakresie własnych kompetencji, możliwości, odwagi i intelektu, rachub politycznych (gdy organ polityczny) – podejmą własne działanie, stwarzając nowe pole do decydowania.

Co by to dało?

Mielibyśmy nową sytuację. Odwołanie takiej uchwały jest uzasadnione by uznać, że Sejm wykonał wyroki TK z 2015 r. I – co bardzo ważne – wyroki ETPC oraz TSUE. Kompetencje – w tym Sejmu – dzielą się na rodzaje. Są kompetencje ogólne – i z niej dla Sejmu wynika mniej, niż z kompetencji mającej umocowanie materialne jeszcze w czymś – a my właśnie mamy do wykonania wyroki trybunałów europejskich. To znacznie mocniejszy mandat, niż tylko wynikający z ogólnej kompetencji Sejmu. Przy okazji: tym się różni obecna sytuacja od tej z 2015 r: wtedy Sejm odwoływał sędziów posiłkując się własną kompetencją ogólną. Teraz ma do rewokacji umocowanie w wyrokach TSUE, ETPC i TK. Ale nie pytajcie mnie, jak to zrobić. To zadanie dla Sejmu.