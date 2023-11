Do 15 listopada 2023 r. zarejestrowano w Sądzie Najwyższym 1175 protestów wyborczych oraz 2286 protestów referendalnych.

W zakresie protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu wydano 4 orzeczenia – pozostawiając je bez dalszego biegu. W zakresie protestów przeciwko ważności referendum wydano 335 orzeczeń – 249 postępowań połączono do wspólnego załatwienia, 81 pozostawiono bez dalszego biegu. Planowane są naturalnie kolejne posiedzenia.

Na podjęcie uchwały w przedmiocie ważności wyborów Sąd Najwyższy ma 90 dni od dnia wyborów, zaś w przypadku referendum – 60 dni od ogłoszenia jego wyników w Dzienniku Ustawa.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Sąd Najwyższy: protestów wyborczych nie można poprawiać Przy rozpoznawaniu protestów wyborczych i referendalnych nie stosuje się tzw. procedury naprawczej, pozwalającej na usunięcie braków formalnych protestu - to sedno środowej uchwały siedmiu sędziów izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego.

- Rozpoznawanie protestów wyborczych przebiega swoim rytmem w sposób niezakłócony. Obecnie stosunkowo niewiele protestów zostało załatwionych ale trwa łączenie do wspólnego rozpoznania protestów o tożsamej treści - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Aleksander Stępkowski, sędzia i rzecznik SN, - To oznacza, że w pewnym momencie nastąpi skokowy wzrost liczby protestów rozpoznanych. Podobną sytuację mieliśmy w przypadku wyborów prezydenckich. Nie widać na horyzoncie żadnych okoliczności, które mogłyby potencjalnie skutkować niedochowaniem terminu na podjęcie uchwały w przedmiocie ważności referendum oraz ważności wyborów - dodaje.