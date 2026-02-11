Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Maciej Zaborowski: Najlepszy marketing prawniczy? Przestać sprzedawać

Jaki jest najlepszy marketing prawniczy? To naturalne rozmowy, autentyczne rekomendacje i opinie naszych znajomych i klientów prowadzą do zwiększenia zaufania i lojalności, a finalnie pozyskania kolejnych spraw.

Publikacja: 11.02.2026 04:40

Najlepszy marketing prawniczy? Przestać sprzedawać

Najlepszy marketing prawniczy? Przestać sprzedawać

Foto: Adobe Stock

Maciej Zaborowski

Marketing – słowo znienawidzone przez większość prawników. Szczególnie w kancelariach, w których zmusza się wszystkich do jego wdrażania. Do pisania postów, publikowania zdjęć, artykułów, wpisów. Do ciągłej obecności „gdzieś w sieci”, jakby brak posta oznaczał zawodowe nieistnienie. To właśnie także o marketing usług prawnych pytają najczęściej moi rozmówcy na spotkaniach mentoringowych. Czy jest dzisiaj konieczny? Jak go robić mądrze? Jak nie naśladować ostatnich niemających nic wspólnego z etyką instagramowych trendów śpiewania, opowiadania kawałów, a nawet rozbierania się (to nie żart) przed kamerą w todze adwokackiej lub radcowskiej?

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: Nie chcę być szefową, ale chyba muszę
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Nie chcę być szefową, ale chyba muszę
Wina ulega inflacji, a legislacja często bywa pochodną tego, co leci na pasku w telewizji.
Rzecz o prawie
Leszek Kieliszewski: Dzień dobry, czy jest już pan przestępcą?
Od lat prokuratura dowodzi, że nie jest w stanie sama się zreformować i nie wyciąga wniosków z własn
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Zgoda narodowa w sprawie prokuratorów
Robert Damski: Napaść na komornika
Rzecz o prawie
Robert Damski: Napaść na komornika
Katarzyna Batko-Tołuć: Nowelizacja kodeksu pracy zmniejszyć dyskryminację stereotypów wokół zawodów.
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Osoby w kryzysie dziadostwa
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama