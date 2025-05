Przykro czytało się ubiegłotygodniowe doniesienia o sprawie mieszkania Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta, który najpierw skłamał, ile nieruchomości posiada, a później nie był w stanie w logiczny i spójny sposób wytłumaczyć, jak nabył lokal od Jerzego Ż., staruszka, który trafił do DPS. To właśnie prawo okazało się barierą nie do pokonania przez kandydata.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego. Prawo jest nieubłaganie proste: domaga się argumentów, dowodów