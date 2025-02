Witold Daniłowicz: Badania myśliwych i brak argumentów

W numerze „Tygodnika Prawników” z 29 stycznia red. Ewa Szadkowska oburza się, że myśliwi są w stanie zablokować wszystkie projekty legislacyjne, które im nie odpowiadają. Bulwersuje ją na przykład, że Polski Związek Łowiecki jest przeciwny staraniom rzecznika praw obywatelskich o wprowadzenie obowiązku informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonywania polowania indywidualnego na jego terenie. Nie uzasadnia swojego stanowiska, najwyraźniej uważając, że wniosek rzecznika jest oczywiście zasadny. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście może się tak wydawać. Dlatego warto przyjrzeć się tej sprawie.

Reklama

Po pierwsze nie jest prawdą, że rzecznik zabiega o ten obowiązek „od dawna”. Zgłosił ten pomysł po raz pierwszy zaledwie kilka miesięcy temu. Zapewne ani pani redaktor, ani autor tego postulatu nie bardzo rozumieją, na czym polega polowanie indywidualne. Otóż wykonujący je myśliwy jedzie samotnie do łowiska, najczęściej wczesnym rankiem, o zmroku lub w nocy w poszukiwaniu zwierzyny. Czasami siedzi na ambonie, ale często poluje z podchodu, przemierzając nawet kilka kilometrów. Trasa jego wędrówki rzadko kiedy jest ustalona – zależy bowiem od zachowania zwierzyny. Biorąc pod uwagę ogromne rozdrobnienie własności rolnej w naszym kraju, uprzednie zawiadamianie właścicieli wszystkich nieruchomości, na których będzie się polowało, jest po prostu niewykonalne. Największą trudnością byłoby nie tyle wysyłanie powiadomień, ile ustalenie właścicieli (a często wielu współwłaścicieli). Zajęłoby to tyle czasu, że można śmiało założyć, że myśliwy raczej zrezygnuje z polowania. I taki jest niewątpliwie cel tego postulatu, tyle że nikt nie chce tego wprost powiedzieć.

Czytaj więcej Rzecz o prawie Ewa Szadkowska: Dyskretny urok myśliwych Kadencje mijają, ekipy rządzące się zmieniają, a myśliwi wciąż potrafią zablokować niemal wszystkie rozwiązania, które im nie pasują. Tylko pozazdrościć.

Redaktor Szadkowska dziwi się także, że „cicho zrobiło się” o zapowiadanym przez resort klimatu objęciu ambon myśliwskich rygorami prawa budowlanego, co miałoby zmusić myśliwych do większej dbałość o ich stan. Inicjatywa ta miała rzeczywiście zmusić myśliwych, ale nie do dbałości o stan ambon, ale do ponoszenia kosztów uzyskiwania pozwoleń budowlanych i związanych z tym opóźnień w stawianiu urządzeń łowieckich. Tymczasem według obowiązujących przepisów bez pozwolenia można postawić dom o powierzchni do 70 mkw., natomiast na postawienie małej ambonki w lesie czy na polu, z której korzystają tylko myśliwi, pozwolenie byłoby wymagane. Jego uzyskanie to spory nakład pracy. Wiąże się też z kosztami. Gołym okiem widać, że jedynym celem tej inicjatywy jest zniechęcenie myśliwych do stawiania ambon. Jeżeli to się uda, to jak mają oni chronić uprawy przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, które koła łowieckie muszą kompensować rolnikom ze składek członkowskich?

Największe oburzenie red. Szadkowskiej budzi to, że w Sejmie przepadł projekt noweli, która miała wprowadzić obowiązek okresowych badań lekarskich. Odsyła przy tym czytelnika do artykułu autorstwa prof. Mikołaja Małeckiego w tym samym wydaniu Tygodnika. Jego autor również uważa odrzucenie tej noweli za skandal. Ilustruje swój artykuł trzema przykładami śmiertelnych wypadków z użyciem broni myśliwskiej. Zapomniał tylko dodać, że sprawcami dwóch z nich byli kłusownicy, a nie myśliwi wykonujący polowanie, co oczywiście nie przeszkadza w nazywaniu ich myśliwymi.