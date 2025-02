Arkadiusz Sobczyk: Firma jako administrator, czyli ważkie skutki błędu

Z treści ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jednoznacznie wynika, że przedsiębiorstwo może być administratorem danych osobowych. Niestety powyższe zdanie jest prawdziwe pod warunkiem, że pominiemy polską wersję językową. Bo ta ostatnia wprowadza do RODO pojęcie przedsiębiorcy. Co więcej, czyni to z rażącym błędem merytorycznym w tłumaczeniu oraz z rażącą niekonsekwencją. To samo słowo (np. enterprise) tłumaczone jest bowiem czasem jako „przedsiębiorca” a czasem jako „przedsiębiorstwo”.

Trudno jednak mieć pretensje wyłącznie do tłumaczy. Od czasu wdrożenia RODO minęło wszak kilka lat, a poza bardzo nielicznymi przypadkami, nikt tego błędu nie dostrzegł. Znacznie gorsze jest jednak to, że nie doczekaliśmy się chyba żadnej analizy dotyczącej skutków tego błędu oraz wniosków, jak należy w Polsce RODO stosować.

Zacznijmy więc od jednoznacznej tezy, że mamy obowiązek stosować RODO z pominięciem błędu zawartego w polskiej wersji art. 4 pkt. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przemawia za tym nie tylko to, że rozporządzenie musi być wkładane jednolicie na trenie całej Unii, ale też to, że pojęcie przedsiębiorstwo jest użyte w innych przepisach, w tym w szczególności w art. 82 i 83 RODO, czyli tych dotyczących sankcji administracyjnych i odpowiedzialności cywilnej.

Zadania publiczne, pomijamy definicje prawa cywilnego

Powyższe oznacza jednak, że wielu czytelników, a sądzę, że znakomita większość, musi odbyć przyśpieszony kurs prawa administracyjnego, i to sięgając do podręczników, bo liczne książki poświęcone RODO raczej nie pomogą. Przejdźmy więc do rzeczy, przyjmując możliwie zwięzłą formę analizy.