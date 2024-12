Jacek Dubois: Za które grzechy?

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, co, jak sądzę, wśród krytyków państwa PiS wzbudziło spory entuzjazm. Spójrzmy jednak na to z dystansu: człowiek ten był niekwestionowanym twórcą systemu działającego przez osiem lat i polegającego na sprywatyzowaniu struktur państwa dla potrzeb rządzącej partii i jej liderów. Too przejawiało się obsadzaniem stanowisk państwowych osobami deklarującymi określone poglądy, tworzeniem prawa z naruszeniem konstytucji na potrzeby partii i jej liderów, wykorzystywaniem zasobów finansowych państwa do prywatnych celów oraz wygrywaniem wyborów przy wykorzystywaniu pieniędzy państwa i jego instytucji.